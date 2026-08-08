44.400 Einsätze: ARA Flugrettung feiert 25-Jahr-Jubiläum

Die gemeinnützige ARA Flugrettung feiert am 10. August ihren 25. Geburtstag. Seit der Gründung des Kärntner Unternehmens in 2001 absolvierten die Notarzthubschrauber rund 44.400 Einsätze, um Menschen in Not schnell zu versorgen.

Pünktlich zum Jubiläum setzt die Flugrettung den nächsten Entwicklungsschritt: Die Einführung des digitalen Notarztprotokolls „HeliDoc“ im Echtbetrieb, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Digitales Protokoll zur Entlastung von Rettungscrews

Mit der neuen Software der Kärntner Firma NoxAvis wird die Notfalldokumentation umfassend digitalisiert. Das vereinfacht die Kommunikation mit den Spitälern deutlich. „Unsere Crews werden im Einsatz spürbar entlastet, Krankenhäuser erhalten wichtige Informationen früher und können sich gezielter vorbereiten“, betont Nina Becker, leitende Notärztin der ARA Flugrettung. Das mache die gesamte Versorgungskette effizienter, wovon letztlich die Patienten direkt profitieren.

ARA rüstete Flotte in den letzten Jahren stetig auf

Um die Mission „Menschen.Leben.Retten“ zu erfüllen, hat sich das gemeinnützige

Unternehmen mit Sitz in Klagenfurt stetig weiterentwickelt. Die ARA Flugrettung betreibt heute drei Stationen in Fresach, Nassfeld und Reutte (Tirol). „Man kann durchaus behaupten, die ARA ist so etwas wie der natürliche Feind des Schicksals. Leider können wir nicht verhindern, dass es zuschlägt. Aber in vielen Fällen können wir vereiteln, dass es mit voller Wucht zuschlägt“, erklärt Geschäftsführer Thomas Jank. In den vergangenen Jahren rüstete die ARA ihre Flotte stetig auf – unter anderem mit Nachtwinde-Einsätzen, IFR-Instrumentenflügen bei Nebel sowie Helikoptern mit Fünfblatt-Rotoren.

89 Mitarbeiter bei der ARA

Für die ARA Flugrettung arbeiten aktuell 89 Personen: Neun Piloten, neun Windenführer (HEMS-TC), 23 Flugretter, 36 Notärztinnen und Notärzte und zwölf Verwaltungskräfte. Geflogen wird obligatorisch mit einer Vier-Personen-Crew (Pilot, Windenoperator, Flugretter, Notarzt), die bei Bedarf um weitere Spezialkräfte (Bergretter, Fachärzte, Intensivpfleger…) ergänzt werden kann.

©ARA Flugrettung/Tomas Kika Pro Jahr werden von den Crews der ARA Flugrettung rund 350 Windenbergungen durchgeführt – viele davon auch bei Nacht. Beim Jubiläumskirchtag am 22. August am Nassfeld wird so eine spektakuläre Windenbergung im Rahmen eines Demoflugs zu sehen sein.

Jubiläumskirchtag am Nassfeld

Gefeiert wird das 25-jährige Bestehen am 22. August 2026 mit einem Almkirchtag auf der Watschiger-Alm am Nassfeld. Nach dem Frühschoppen ab 9.30 Uhr und dem Festakt folgt um 11.45 Uhr eine Hubschraubersegnung. Um zwölf Uhr können Besucher eine spektakuläre Windenbergung im Rahmen einer Flugvorführung hautnah miterleben. Für Unterhaltung sorgen die Band „Alpengrageeler“, eine Hupfburg, eine Fotobox und eine Verlosung, wird abschließend mitgeteilt.