Dementer Mann aus Wolfsberger Pflegeheim abgängig: Polizei bittet um Hinweise

Seit dem gestrigen Freitag, 7. August gegen 18.30 Uhr, ist ein 73 Jahre alter Mann aus einem Pflegeheim in Wolfsberg abgängig. Die Polizei bittet die Bevölkerung Hinweise zu melden.

Seit gestern Abend ist ein Mann aus einem Pflegeheim in Wolfsberg abgänging.

Seit gestern Abend ist ein Mann aus einem Pflegeheim in Wolfsberg abgänging.

Der Abgängige ist stark dement und kann sich daher auch nicht artikulieren, heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Wolfsberg.

73-Jähriger dürfte zu Fuß unterwegs sein

Der Mann ist auffallend groß (197 Zentimeter), korpulent, hat weiße Haare und ist mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Es wird vermutet, dass die Person westlich von Wolfsberg in Richtung Saualpe zu Fuß unterwegs ist. „Die Bevölkerung wird daher ersucht, eventuelle Wahrnehmungen unverzüglich der Polizei Wolfsberg unter 059133 2160 zu melden“, so vonseiten der Beamten abschließend.

#Update: Er wurde gefunden

Die Polizei gab heute Mittag bereits neue Details bekannt: Der Mann wurde im Suchgebiet gefunden, und zwar durch einen Hinweis aus der Bevölkerung. Er war leicht verletzt und wurde mit der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. Mehr dazu kannst du hier nachlesen: Dementer Mann nach Tipp aus Bevölkerung gefunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 12:37 Uhr aktualisiert