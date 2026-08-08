Gackern feiert Jubiläum: Hohe Auszeichnung für Geflügelfest-Gründer

Vor 25 Jahren als kleines Sommerfest gestartet, zählt das St. Andräer Gackern heute zu den Fixpunkten im Kärntner Eventkalender.

Die Tore zum „Gackern“ auf der Loretowiese sind von 7. bis 16. August 2026 geöffnet.

Die Tore zum „Gackern“ auf der Loretowiese sind von 7. bis 16. August 2026 geöffnet.

Jährlich strömen rund 70.000 Besucher auf die Loretowiese, um die Kombination aus regionaler Kulinarik, Live-Musik und Open-Air-Atmosphäre zu genießen. Zum Auftakt des Jubiläums gabs für die Urheber der Veranstaltung eine besondere Auszeichnung.

Auszeichnung für jahrzehntelangen Einsatz

Im Rahmen der offiziellen Eröffnung überreichten Landeshauptmann Daniel Fellner und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber zwei prägende Persönlichkeiten das Ehrenzeichen des Landes Kärnten: Karlheinz Feichtinger, Obmann des Vereins St. Andräer Geflügelfest, sowie seinem Stellvertreter Anton Meyer. Ergänzend dazu zeichnete Bürgermeisterin Maria Knauder die beiden Organisatoren mit der Plakette der Stadtgemeinde St. Andrä aus.

Starker Wirtschaftsfaktor für das Lavanttal

Das Fest unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Gastronomie, Gewerbe und Ehrenamt in der Region. Im Bezirk Wolfsberg und im gesamten Lavanttal besitzt die Geflügelwirtschaft traditionell einen hohen Stellenwert. Lokale Familienbetriebe sichern durch ihre Arbeit die regionale Versorgung. Großveranstaltungen wie das Gackern bieten diesen Erzeugnissen eine breit gefächerte Bühne und stärken das Bewusstsein für heimische Qualitätslebensmittel.

Festbetrieb läuft bis Mitte August

Neben Vertretern aus Politik und Wirtschaft wohnten zahlreiche Gäste dem Auftakt bei. Das St. Andräer Geflügelfest auf der Loretowiese hat seine Tore noch bis zum 16. August 2026 für Besucher geöffnet. Alle Informationen zum Gackern findest du auch online auf der Website.