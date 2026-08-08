„Haar auf dem Schnitzel“: Kärntner Gasthof wehrt sich gegen Bewertung

Mit deutlichen Worten und einem emotionalen Appell wendet sich das Team des Gasthofs Tamischwirt in Greuth an die Öffentlichkeit. Auslöser ist eine negative Online-Bewertung. Doch beginnen wir von vorne.

In den sozialen Medien wurde der Beitrag schon mehrmals geteilt und kommentiert. Das Gasthaus Tamischwirt in Greuth sah sich kürzlich mit einer schlechten Bewertung im Netz konfrontiert und hat prompt im Zuge eines Facebook-Postings darauf reagiert.

Gasthaus wehrt sich gegen negative Bewertung

„Sehr unfreundlich“, mit diesen Worten beginnt die Rezension und weiter geht sie so: „Schnitzel ist runter gefallen bei der Bewirtung und wurde wieder auf den Teller zurück getan. Ein Haar war auf meinem Schnitzel.“ Die Worte trafen die Betreiber hart, denn sie sprechen sofort von Unwahrheiten in Bezug auf die Bewertung.

„Was mich in der heutigen Zeit wirklich traurig macht …“

„Was mich in der heutigen Zeit wirklich traurig macht, ist, wie schnell im Internet Behauptungen veröffentlicht werden, die von vielen Menschen gelesen werden – selbst dann, wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen“, schreiben die Betreiber in dem Statement. Ihnen sei bewusst, dass nicht jeder Tag gleich sei, dass Geschmäcker verschieden seien, zudem sei Kritik in Ordnung, wenn jemand mit dem Besuch nicht zufrieden war. „Fehler können passieren – denn wir sind alle nur Menschen“, heißt es. Die Vorwürfe werden entschieden zurückgewiesen. So wird von Unwahrheiten oder übertriebenen Darstellungen, „die den Ruf eines Betriebes schädigen“, gesprochen.

„Jede Bewertung hat Auswirkungen“

Besonders unverständlich sei es, wenn Situationen im Nachhinein im Netz schlechtgemacht werden, obwohl vor Ort kein Wort darüber verloren wurde, heißt es weiter. „Jede Bewertung im Internet hat Auswirkungen. Hinter jedem Betrieb stehen Menschen, Familien und Existenzen, die täglich ihr Bestes geben. Wir führen unseren Betrieb mit Herz, Leidenschaft und dem Anspruch, unseren Gästen eine schöne Zeit zu bereiten“, verleiht der Gasthof, der von Anna-Carina Supantschitsch geführt wird, seinem Unmut Ausdruck.

Umgang mit Kritik im Internet

Gleichzeitig betont man aber, dass man keine Kritik verhindern möchte: „Ehrliche und respektvolle Rückmeldungen helfen uns, besser zu werden.“ Hierbei gehe es darum, dazu aufzurufen, nicht alles ungeprüft zu glauben, was im Internet geschrieben wird, und um das Bewusstsein, dass hinter jedem Betrieb Menschen stehen, heißt es vom Tamischwirt-Team abschließend.

Wir sind eine herzliche Familie und genau diese Herzlichkeit möchten wir auch in unserem Betrieb jeden Tag weitergeben. Dafür arbeiten wir mit viel Engagement und Liebe – und genau dafür möchten wir auch wahrgenommen werden. – Gasthaus Pension Tamischwirt

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 12:17 Uhr aktualisiert