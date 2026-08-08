Dementer Mann nach Tipp aus Bevölkerung gefunden

Seit gestern Abend war ein Mann aus einem Wolfsberger Pflegeheim abgängig. Nun konnte man bereits Aufatmen: Er wurde gefunden, wenn auch mit leichten Verletzungen.

Der Mann nach dem man in Wolfsberg gesucht hatte, wurde gefunden.

Der Mann nach dem man in Wolfsberg gesucht hatte, wurde gefunden.

Wie bereits berichtet, galt seit gestern Abend 18.30 Uhr ein Mann als vermisst. Es lief eine große Suchaktion. Die Sorge um sein Wohlbefinden war groß, denn der Senior ist stark dement und kann sich kaum artikulieren.

Mann leicht verletzt gefunden

Doch es gab bereits Entwarnung. Wie die Polizei heute Mittag mitteilte, konnte der Mann aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung um 11.20 Uhr leicht verletzt im Suchgebiet aufgefunden werden. Er wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.

Rettungshundestaffel war an der Suche beteiligt

Wie es vonseiten der Rettungshundestaffel des Samariter Bundes Kärnten gegenüber 5 Minuten heißt, langte gestern Abend, gegen 20.30 Uhr ein Hinweis aus der Bevölkerung ein wonach der Vermisste in einer Ortschaft in der Nähe von Wolfsberg gesichtet worden ist. Eine Suchaktion in der Nacht verlief vorerst ergebnislos. Heute Früh wurde die Rettungshundestaffel des Samariter Bundes Kärnten über die Landesalarm und Warenzentrale alarmiert. Das Suchgebiet wurde vorerst über eine Fläche von zwei Quadratkilometer KI-unterstützt eingeteilt, wird weiters mitgeteilt.

Vermisster wurde von Suchhunden aufgespürt

Zwei Teams der Rettungshundestaffel des Samariter Bundes Kärnten begannen mit der Suche. „Gott sei Dank konnte der Vermisste von einem Team der Staffel mit zwei Flächen-Suchhunden aufgespürt werden, der Verletzte verfing sich mit einem Bein im Wildzaun direkt neben der A2 Süd Ōban“, so vonseiten des Teams der Rettungshundestaffel. Er sei verletzt, stark dehydriert orientierungslos und orientierungslos gewesen. „Eine weitere Nacht im Freien hätte er nicht überlebt“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 13:46 Uhr aktualisiert