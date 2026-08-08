Rollen-Überraschung: Nik P. spielt bald einen Kärntner Bürgermeister

Ein neues Serienevent wirft seine Schatten in Kärnten voraus. Stefanie Mayer inszeniert als Regisseurin, Autorin und Produzentin den Testlauf für die Komödie "Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee."

Für die Aufnahmen verwandelt sich die Region Ende August in ein Filmset. Das Ensemble versammelt namhafte Persönlichkeiten wie Micaela Schäfer, Christoph Fälbl, Silvio Samoni, Nicole Mieth, Heino, F. M. Stoeckel sowie Lara Vadlau. Lediglich Otto Retzer musste das Projekt wegen Terminüberschneidungen absagen.

Nik P. spielt einen Bürgermeister

Großes Interesse zieht ein prominenter Neuling auf sich. Der Musiker Nik P. wagt im Schlosshotel Velden seinen ersten Ausflug in die Schauspielerei. An der Seite seiner Ehefrau Karin stellen sie beide das Bürgermeisterpaar dar. Der Zuschlag für die Mitwirkung erfolgte nach anfänglicher Skepsis und langer Bedenkzeit erst kurz vor Drehstart, da das Management schlussendlich grünes Licht gab. Offerten aus der Filmbranche gab es für den gebürtigen Friesacher bereits in der Vergangenheit reichlich, doch nun empfand er die Gegebenheiten als passend. Die Zusammenarbeit erfolgt aus reiner Freude am Projekt und ohne finanzielle Hintergedanken.

Nik P. als Schlagersänger

Der Schlagerinterpret blickt auf eine eindrucksvolle musikalische Laufbahn zurück. Sein bekanntestes Werk „Ein Stern“ verzeichnete Spitzenplatzierungen in den Hitparaden Österreichs wie auch Deutschlands und brachte ihm etliche Auszeichnungen ein. Ein besonderer Meilenstein gelang ihm vor Jahren, als er bei einer Auszeichnung sogar internationale Größen hinter sich ließ. Trotz seines aktuellen Wohnsitzes im Salzburger Land pflegt der Künstler eine enge Bindung zur Kärntner Seenlandschaft, wo er regelmäßig Freizeit verbringt. Im kommenden Jahr steht dort zudem ein großes Konzert auf dem Programm.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 14:49 Uhr aktualisiert