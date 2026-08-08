Monatelang gedealt: Hausdurchsuchung überführt 30-Jährigen

Im Bezirk Wolfsberg wurde ein Drogendealer geschnappt. Er hat monatelang mit Cannabis und Kokain gedealt.

Im Zuge einer bereits im März 2026 durchgeführten Durchsuchungs- und Sicherstellungsandordnung an der Wohnadresse eines 30-jährigen Mannes im Bezirk Wolfsberg wurden geringe Mengen Suchtmittel (Cannabis, Kokain, Crack) und Suchtmittelutensilien sichergestellt.

Monatelang gedealt

Durch die weiteren Erhebungen wurde nun bei Einvernahmen bekannt, dass der Mann im Zeitraum 1.September 2025 bis 11.März 2026 Kokain und Cannabis im Wert von einigen Tausend Euro an verschiedene Abnehmer verkauft hat. Er wurde nun der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.