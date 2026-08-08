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/ ©Freiwillige Feuerwehr Bodensdorf - Tschöran
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Baum auf edr Straße
Zahlreiche Unwettereinsätze gab es gestern in Bodensdorf.
Bodensdorf
08/08/2026
Einsatzserie

Zahlreiche Unwettereinsätze für die Feuerwehr

Die Feuerwehr hatte gestern Abend noch einiges zu tun. Wegen des Unwetters mussten sie zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(40 Wörter)
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Aufgrund des Unwetters am frühen Freitagabend musste die Feuerwehr Bodensdorf-Tschöran zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Umgestürzte Bäume blockierten die Straßen und Bäche traten über die Ufer.

Die Einsätze im Überblick:

Stiller Alarm für FF Bodensdorf

LAWZ Einsatzmeldung

T Unwetter 1, Überschwemmung

Ossiachberg, 20:13

Stiller Alarm für FF Bodensdorf

LAWZ Einsatzmeldung

T Unwetter 1, Baum auf Fahrbahn

Winkl Ossiachberg, 20:20

Stiller Alarm für FF Bodensdorf

LAWZ Einsatzmeldung

T Unwetter 1, Bach tritt über Ufer

Eschenweg, 20:35

Sirenenalarm für FF Bodensdorf

LAWZ Einsatzmeldung

T Unwetter 1, Baum auf Fahrbahn

Ossiachberg, 22:27

Stiller Alarm für FF Bodensdorf

LAWZ Einsatzmeldung

T Unwetter 1, Baum auf Fahrbahn

Gerlitzenstraße, 04:00

Bild auf 5 Minuten zeigt einen Baum auf edr Straße
©Freiwillige Feuerwehr Bodensdorf – Tschöran
Zahlreiche Unwettereinsätze gab es gestern im Bezirk Feldkirchen.
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