Zahlreiche Unwettereinsätze für die Feuerwehr
Die Feuerwehr hatte gestern Abend noch einiges zu tun. Wegen des Unwetters mussten sie zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.
Aufgrund des Unwetters am frühen Freitagabend musste die Feuerwehr Bodensdorf-Tschöran zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Umgestürzte Bäume blockierten die Straßen und Bäche traten über die Ufer.
Die Einsätze im Überblick:
Stiller Alarm für FF Bodensdorf
LAWZ Einsatzmeldung
T Unwetter 1, Überschwemmung
Ossiachberg, 20:13
Stiller Alarm für FF Bodensdorf
LAWZ Einsatzmeldung
T Unwetter 1, Baum auf Fahrbahn
Winkl Ossiachberg, 20:20
Stiller Alarm für FF Bodensdorf
LAWZ Einsatzmeldung
T Unwetter 1, Bach tritt über Ufer
Eschenweg, 20:35
Sirenenalarm für FF Bodensdorf
LAWZ Einsatzmeldung
T Unwetter 1, Baum auf Fahrbahn
Ossiachberg, 22:27
Stiller Alarm für FF Bodensdorf
LAWZ Einsatzmeldung
T Unwetter 1, Baum auf Fahrbahn
Gerlitzenstraße, 04:00