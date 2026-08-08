Veröffentlicht am 8. August 2026, 17:10 / ©Freiwillige Feuerwehr Bodensdorf - Tschöran

Zahlreiche Unwettereinsätze für die Feuerwehr

Die Feuerwehr hatte gestern Abend noch einiges zu tun. Wegen des Unwetters mussten sie zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.