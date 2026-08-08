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/ ©FF Ruden
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Brand
Zu zwei Bränden wurde die FF Ruden gestern gerufen.
Untermitterdorf/Bleiburg
08/08/2026
Feuerwehreinsatz

Zwei Brände innerhalb weniger Stunden

Die Freiwillige Feuerwehr hatte gestern viel zu tun. Innerhalb einiger Stunden wurden die Floriani gleich zu zwei Bränden gerufen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Am Freitagvormittag wurden die Floriani der FF Ruden um 10,58 Uhr zu einem Garagenbrand nach Untermitterdorf alarmiert. Gemeinsam mit den weiteren eingesetzten Feuerwehren standen sie bei der Brandbekämpfung im Einsatz.

Dachstuhlbrand in Bleiburg

Nur wenige Stunden später erfolgte in der Nacht die nächste Alarmierung. Um 1.31 Uhr wurden sie zu einem Dachstuhlbrand nach Bleiburg gerufen, wir haben von dem Brand berichtet. Auch hier unterstützten wir die eingesetzten Kräfte bei den Löscharbeiten. „Nach einer kurzen Nacht konnten unsere Kameradinnen und Kameraden schließlich wieder ins Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen“, heißt es seitens der Floriani.

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