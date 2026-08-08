Zwei Brände innerhalb weniger Stunden

Die Freiwillige Feuerwehr hatte gestern viel zu tun. Innerhalb einiger Stunden wurden die Floriani gleich zu zwei Bränden gerufen.

Am Freitagvormittag wurden die Floriani der FF Ruden um 10,58 Uhr zu einem Garagenbrand nach Untermitterdorf alarmiert. Gemeinsam mit den weiteren eingesetzten Feuerwehren standen sie bei der Brandbekämpfung im Einsatz.

Dachstuhlbrand in Bleiburg

Nur wenige Stunden später erfolgte in der Nacht die nächste Alarmierung. Um 1.31 Uhr wurden sie zu einem Dachstuhlbrand nach Bleiburg gerufen, wir haben von dem Brand berichtet. Auch hier unterstützten wir die eingesetzten Kräfte bei den Löscharbeiten. „Nach einer kurzen Nacht konnten unsere Kameradinnen und Kameraden schließlich wieder ins Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen“, heißt es seitens der Floriani.