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Rettungshubschrauber im Einsatz: Mountainbiker verletzt
Am Samstagnachmittag kam ein 40-jähriger Mann mit seinem Mountainbike zu Sturz. Der Rettungshubschrauber rückte aus.
Am 8. August, nachmittags, kam ein 40-jährige Mann aus dem Bezirk Villach Land mit seinem Mountainbike in der Gemeinde Mühldorf, talwärts fahrend, aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz. Der Mann verletzte sich dabei unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.
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