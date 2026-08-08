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Bild auf 5min.at zeigt einen Hubschrauber der Ara Flugrettung.
Ein Rettungshubschrauber rückte aus, um dem Mann zu helfen.
Mühldorf
08/08/2026
Unfall

Rettungshubschrauber im Einsatz: Mountainbiker verletzt

Am Samstagnachmittag kam ein 40-jähriger Mann mit seinem Mountainbike zu Sturz. Der Rettungshubschrauber rückte aus.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
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Am 8. August, nachmittags, kam ein 40-jährige Mann aus dem Bezirk Villach Land mit seinem Mountainbike in der Gemeinde Mühldorf, talwärts fahrend, aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz. Der Mann verletzte sich dabei unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

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