Schock am Stausee: 25-Jährige stürzt aus vier Metern ab

Bei einem Stausee in Gallzien verletzte sich eine 25-jährige Ungarin heute schwer. Der Rettungshubschrauber brachte sie ins Klinikum Klagenfurt. 5

Am 8. August, gegen 15.50 Uhr, benutzte eine 25-jährige Ungarin bei einem Stausee in der Gemeinde Gallizien ein dort angebrachtes Schwingseil, um damit in den See zu springen. Dafür hatte sie jedoch nicht genug Kraft und stürzte aus einer Höhe von etwa vier Metern rücklings zu Boden, wo sie im Uferbereich zu liegen kam.

Schwer verletzt

Ihr Lebensgefährte leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Die Frau wurde von den Rettungskräften erstversorgt und musste mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.