Streit auf A2: Partner hält Frau während der Fahrt die Augen zu

Am Samstagvormittag eskaliert ein Streit auf der A2 beim Knoten Villach: Ein 42-Jähriger hält seiner Partnerin während der Fahrt die Augen zu und verletzt sie schwer im Gesicht. Auch ihre elfjährige Tochter sitzt im Auto.

Während eine 41-Jährige auf der A2 bei Villach am Steuer saß, soll ihr Lebensgefährte ihr im Streit die Augen zugehalten und sie schwer verletzt haben. Ihre elfjährige Tochter war ebenfalls im Auto.

Während eine 41-Jährige auf der A2 bei Villach am Steuer saß, soll ihr Lebensgefährte ihr im Streit die Augen zugehalten und sie schwer verletzt haben. Ihre elfjährige Tochter war ebenfalls im Auto.

Eine 41-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war am Samtag, 8. August, mit ihrem Auto auf der A2 unterwegs. Im Bereich des Knotens Villach kam es laut Polizei zu einem Streit mit ihrem 42-jährigen Lebensgefährten. Dabei soll der Mann die Frau gefährlich bedroht haben. Während sie das Fahrzeug lenkte, hielt er ihr laut Polizei die Augen zu.

Tochter war dabei

Doch dabei blieb es laut Polizei nicht. Der 42-Jährige soll seiner Lebensgefährtin auch Schläge versetzt haben. Die Frau wurde dadurch schwer im Gesicht verletzt. Im Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auch ihre elfjährige Tochter. Sie war damit bei dem Vorfall auf der A2 dabei.

Weitere Drohung in der gemeinsamen Wohnung

Nach der Fahrt kam es an der gemeinsamen Wohnadresse im Bezirk St. Veit an der Glan laut Polizei zu einer weiteren Drohung. Die 41-Jährige suchte schließlich das Klinikum Klagenfurt auf. Dort ließ sie ihre Verletzungen behandeln. Der Tatverdächtige befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung.

Polizei griff ein

Die Polizei konnte den 42-Jährigen schließlich in der Wohnung eines Bekannten antreffen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt wird. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sind laut Landespolizeidirektion Kärnten noch nicht abgeschlossen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 20:51 Uhr aktualisiert