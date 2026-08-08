Tragödie bei Völkermarkt: Motorradfahrer stürzt in Teich und stirbt

Heute kam es zu einer tödlichen Unfalltragödie in St. Veit an der Glan. Ein Motorradfahrer prallte zuerst gegen die Leitschiene und wurde dann in einen Teich geschleudert.

Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Klagenfurt war am Nachmittag auf der B 82 in Richtung St. Veit an der Glan unterwegs. Im Gemeindegebiet von Völkermarkt kam er in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen die Leitschiene. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann über die Leitschiene in einen angrenzenden Teich geschleudert.

Mann verstarb noch am Unfallort

Trotz des raschen Eingreifens von Ersthelfern und Reanimationsversuchen durch den Notarzt erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Für die Unfallaufnahme blieb die B 82 bis 19.20 Uhr komplett gesperrt. Neben dem Roten Kreuz und dem Rettungshubschrauber C11 standen vier Freiwillige Feuerwehren (Brückl, Gattersdorf, St. Stefan bei Haimburg und Völkermarkt) im Einsatz.