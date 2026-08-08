Bis zu 33 Grad: Am Sonntag dominiert die Sonne Kärnten

Am Sonntag wird es in Kärnten sehr sonnig und heiß. Gewitter sind nur ganz vereinzelt möglich.

Mit steigendem Luftdruck stellen sich am Sonntag stabilere Verhältnisse ein. Lokale Frühnebelfelder lösen sich rascher auf als zuletzt, und in ganz Kärnten wird es sehr sonnig. Am Nachmittag bilden sich über Oberkärnten vermehrt Quellwolken, Gewitter sind aber nur sehr vereinzelt einzuplanen.

Bis zu 33 Grad

Meist dürfte es trocken und vor allem gegen Osten zu auch recht sonnig durch den Tag gehen. Mit 13 bis 18 Grad starten wir am Sonntag in den Tag, am Nachmittag zeigt das Thermometer schon wieder heiße 29 bis 33 Grad.