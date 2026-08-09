Koralmbahn: Immer mehr Steirer studieren an der CU Hochschule Kärnten

Die CU Hochschule Kärnten verzeichnet einen deutlichen Zuwachs an Studierenden aus dem Nachbarbundesland. Für das kommende Studienjahr liegen bereits 40 Prozent mehr Bewerbungen aus der Steiermark vor.

Ein deutliches Plus für den Hochschulstandort Kärnten: Die CU Hochschule Kärnten verzeichnet einen markanten Anstieg an Studieninteressierten aus der Steiermark. Für das bevorstehende Studienjahr liegen aktuell rund 40 Prozent mehr Bewerbungen aus dem Nachbarbundesland vor als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Haupttreiber für diesen Trend sind vor allem das wachsende Angebot an berufsbegleitenden Studiengängen sowie die stark verkürzten Reisezeiten dank der Koralmbahn.

Flexibilität trifft auf schnelle Wege

Reduzierte Präsenzzeiten erleichtern es Berufstätigen, Beruf, Privatleben und Ausbildung optimal zu vereinbaren. Gleichzeitig macht die direkte Schienenverbindung die Anreise aus der Steiermark so unkompliziert wie nie zuvor. Das Angebot erstreckt sich über spezialisierte Studiengänge in den Bereichen Technik, Bauwesen, Wirtschaft sowie Gesundheit und Soziales. „Wir beobachten, dass sich immer mehr Studieninteressierte bewusst für flexible Studienmodelle entscheiden. Gleichzeitig schafft die Koralmbahn neue Möglichkeiten und verkürzt die Wege zwischen der Steiermark und Kärnten“, erklärt Martin Waiguny, Geschäftsführer der CU Hochschule Kärnten.

Bewerbungen weiterhin möglich

Obwohl der Trend bereits klar nach oben zeigt, ist die Anmeldephase noch nicht für alle Fächer abgeschlossen. Für mehrere Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Weiterbildungsprogramme läuft die Bewerbungsfrist noch.