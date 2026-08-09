Nockalmstraße unter Österreichs Top-Ausflugszielen ausgezeichnet

Das beliebte Kärntner Ausflugsziel ist ab sofort Vollmitglied bei den „Austrian Leading Sights“. Damit rückt die Panoramastraße in die Riege von Österreichs Top-Sehenswürdigkeiten auf.

Große Ehre für eines der beliebtesten Ausflugsziele des Landes: Die Nockalmstraße wurde als Vollmitglied bei den Austrian Leading Sights aufgenommen – der Vereinigung führender Sehenswürdigkeiten und Erlebnisdestinationen Österreichs. Nach der Großglockner Hochalpenstraße und Minimundus ist sie erst die dritte Kärntner Attraktion in diesem exklusiven Netzwerk. Ausgezeichnet wurde die Panoramastraße für ihre hohe Erlebnisqualität, nachhaltigen Naturtourismus sowie die gelungene Verbindung von Natur, Bildung und regionaler Gastronomie.

Starkes Signal für den Kärntner Tourismus

Sowohl Finanzreferentin LHStv.in Gaby Schaunig als auch Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig zeigen sich erfreut über die Aufnahme: „Die Aufnahme bei Austrian Leading Sights ist eine große Anerkennung für die Nockalmstraße“. Die vor 45 Jahren freigegebene Mautstraße gelte als echtes Aushängeschild und Botschafterin für den UNESCO-Biosphärenpark Nockberge. Mit rund 230.000 Besuchern pro Jahr zählt die Nockalmstraße zu den drei meistbesuchten Ausflugszielen Kärntens und den Top 15 in ganz Österreich. Auf 34 Kilometern führt die Strecke vorbei an Bergseen, durch die größten Zirbenwälder der Ostalpen und bietet zahlreiche Ausstellungen, Wandermöglichkeiten sowie Einkehrmöglichkeiten.