Tragödie nach Feuerwehrfest: Fußgänger (20) tödlich angefahren

Ein 20-Jähriger war in der Nacht auf Sonntag auf dem Heimweg von einem Feuerwehrfest, als er von einem Auto frontal erfasst wurde. Der Lenker beging Fahrerflucht – die Polizei bittet um Hinweise.

Vorfall in den frühen Morgenstunden im Bezirk Völkermarkt: Am Sonntag, dem 9. August 2026, ging ein 20-jähriger Mann aus der Gemeinde Bleiburg (Kärnten) kurz vor 4.23 Uhr nach dem Besuch eines Feuerwehrfestes zu Fuß auf der Bleiburger Straße (B81) von St. Stefan bei Globasnitz in Richtung Michael ob Bleiburg. Laut derzeitigem Ermittlungsstand und Spurenlage ging der junge Mann am linken Fahrbahnrand. Auf Höhe der Ortschaft Traundorf (Gemeinde Globasnitz) passierte es: Der 20-Jährige wurde von einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal erfasst und zu Boden geschleudert.

Anrainer hört Knall und leistet Erste Hilfe

Ein Anrainer hörte ein ungewöhnliches, dumpfes Geräusch, hielt Nachschau und entdeckte das Unfallopfer. Er begab sich sofort zum Unfallort und leitete gemeinsam mit einer kurz darauf eintreffenden Autofahrerin Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Die Lenkerin verständigte zudem umgehend den Notruf. „Der Unfalllenker hat noch vor dem Eintreffen der beiden Zeugen die Unfallstelle mit seinem derzeit unbekannten Fahrzeug in unbekannte Richtung verlassen“, so die Polizei in einer Aussendung.

Jede Hilfe kam zu spät

Trotz intensiver Reanimationsversuche durch eine First-Responderin und den Notarzt kam für den 20-jährigen Kärntner jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Welcher Fahrzeugtyp in den Unfall verwickelt ist, ist derzeit noch völlig unklar. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei jedoch von einer massiven Beschädigung im Frontbereich des Autos aus. Zeugenaufruf der Polizei: Die Polizeiinspektion Bleiburg bittet dringend um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133/2142, an die Landesleitzentrale unter 133 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

©Georg Bachhiesl Trotz intensiver Reanimationsversuche durch eine First-Responderin und den Notarzt kam für den 20-jährigen Kärntner jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.08.2026 um 16:27 Uhr aktualisiert