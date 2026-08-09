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Symbolfoto von 5min.at: Polizeiwache bei Nacht.
Unbekannte Täter brachen in der Nacht in St. Veit ein und erbeuteten Bargeld sowie einen Tresor.
St. Veit/Glan
09/08/2026
In der Nacht

Nächtlicher Raubzug: Unbekannte plündern Bistro im Hallenbad

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag in ein Bistro und das Hallenbad ein. Sie ließen einen Standtresor mitgehen und knackten die Kassa – der Schaden geht in die Tausende.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
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Frecher Beutezug in St. Veit an der Glan: In der Nacht auf Sonntag, den 9. August 2026, machten sich bislang unbekannte Täter im Bereich des Hallenbades zu schaffen. Zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr drangen die Unbekannten über die Schiebetür eines Bistros in das Gebäude ein. Im Thekenbereich durchsuchten sie mehrere Laden und schnappten sich das darin befindliche Münzgeld.

Keller durchsucht und Standtresor gestohlen

Sie durchsuchten auch den Kellerbereich des Gebäudes, wo sie fündig wurden: Die Täter entwendeten einen dort aufgestellten Standtresor. Im Anschluss drangen sie zudem in den Kassenbereich des Hallenbades ein. Auch hier brachen sie einen weiteren Tresor auf und räumten das Bargeld aus. Der entstandene Sach- und Vermögensschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

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