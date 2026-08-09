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Bild auf 5 Minuten zeigt die Feier der FF Würmlach
Die FF Würmlach feiert 150 Jahre Bestehen!
Würmlach
09/08/2026
Gratulation!

Besonderes Jubiläum: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Würmlach

Was für ein Jubiläum! Mit einem großen Fest wurde heute, Sonntag, in der Gailtaler Ortschaft Würmlach das 150-jährige Bestehen der FF Würmlach gefeiert.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(245 Wörter)
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Landeshauptmann und Feuerwehrreferent Daniel Fellner rückte in seiner Ansprache die Bedeutung des Ehrenamts für das Kärntner Feuerwehrwesen in den Vordergrund. „Das 150-jährige Bestehen der FF Würmlach ist eindrucksvoller Beweis dafür, dass gelebter Zusammenhalt, Verlässlichkeit und ehrenamtliches Engagement das Fundament einer starken und sicheren Gemeinschaft bilden“, betonte Fellner.

FF Würmlach auch bei Waldbrand im Lesachtal im Einsatz

Den diesjährigen verheerenden Waldbrand im Lesachtal, bei dem Mitglieder der FF Würmlach ebenfalls im Einsatz standen, nahm LH Fellner zum Anlass um auf die geänderten Herausforderungen, die die Florianis zu meistern haben, einzugehen. „Die Technik entwickelt sich weiter, die Einsätze werden immer komplexer, doch eines bleibt unverändert. Die Feuerwehr lebt von Menschen, die bereit sind, für ihre Mitmenschen einzustehen“, schloss Fellner und dankte allen Personen, die sich in der FF Würmlach engagieren.

Festgottesdienst mit Bischof

Die Festveranstaltung startete mit einem Festgottesdienst mit Bischof Josef Marketz, der vom Kirchenchor Würmlach und der Sängerrunde Würmlach umrahmt wurde. An der Jubiläumsfeier nahmen unter anderem Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin, Nationalrat Gabriel Obernosterer, Christoph Staudacher, Zweiter Präsident des Kärntner Landtages, sowie Klubobmann Luca Burgsteller, Landtagsabgeordnete Christina Patterer-Burgstaller, Bürgermeister Josef Zoppoth und Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann teil. Die Freiwillige Feuerwehr Würmlach steht unter dem Kommando von Daniel Guggenberger und zählt 56 aktive Kameraden. Hinzu kommen noch fünf Altmitglieder, zwei Mitglieder auf Probe und zwei Reserve-Mitglieder.

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