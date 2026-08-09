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Feldkirchen: „Narrisch guate Aussichten“ beim Open-Air
Top-Unterhaltung und herrliche Aussichten: Das Tourismusreferat Feldkirchen holt am 20. August vier bekannte ORF-Kabarettstars für einen Open-Air-Abend in den Kuhpark Waiern. Der Eintritt ist frei.
Der Kuhpark in Waiern gegenüber der evangelischen Kirche verwandelt sich am Donnerstag, dem 20. August 2026 (ab 19.30 Uhr), in eine Open-Air-Kabarettbühne. Das Tourismusreferat der Stadtgemeinde Feldkirchen rund um Stadtrat Christoph Gräfling lädt gemeinsam mit Peter Kowal, dem Präsidenten des Feldkirchner Faschingsklubs, zu den „Narrisch guaten Aussichten“.
Vier bekannte Gesichter aus dem beliebten ORF-Format „Narrisch guat“ garantieren beste Unterhaltung:
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- Katrin Winkler-Jandl: Als „Bestatterin Herta“ sorgt die Völkermarkterin für humorvolle Highlights.
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- Peter Kowal & Walter Vaschauner: Das heimische Duo vertritt den Feldkirchner Faschingsklub – Vaschauner begeistert dabei in seiner Kultrolle als „Scherzinger Sige“.
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- Heinz Lagler: Der Gesangsparodist aus Althofen bringt nationale und internationale Stars mit treffsicheren Imitationen auf die Bühne.
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