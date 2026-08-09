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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Villacher Polizeistreife parkend
Die junge Villacherin wurde aufgefunden!
Villach
09/08/2026
Toll!

Happy End: Junge Villacherin wurde gefunden

Kurz nach 11 Uhr verschwand ein Villacher Mädchen. Sie wollte nur den Müll rausbringen und war auf einmal weg. Dann begann die Suche nach dem Mädchen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Wie berichtet, verschwand eine Teenagerin aus Villach, nachdem sie den Müll rausgebracht hatte. Das war am heutigen Sonntag gegen 11 Uhr. Nun gibt es gute Neuigkeiten!

Gute Neuigkeiten

Die junge Villacherin wurde gefunden! „Das Mädchen wird gerade von der Polizei zu ihren Eltern nach Hause gebracht“, bestätigt Polizeipressesprecher Mario Nemetz auf Anfrage von 5 Minuten. Sie wurde im Bereich Infineon entdeckt. Und sie ist wohlauf.

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