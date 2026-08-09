Happy End: Junge Villacherin wurde gefunden

Kurz nach 11 Uhr verschwand ein Villacher Mädchen. Sie wollte nur den Müll rausbringen und war auf einmal weg. Dann begann die Suche nach dem Mädchen.

Wie berichtet, verschwand eine Teenagerin aus Villach, nachdem sie den Müll rausgebracht hatte. Das war am heutigen Sonntag gegen 11 Uhr. Nun gibt es gute Neuigkeiten!

Gute Neuigkeiten

Die junge Villacherin wurde gefunden! „Das Mädchen wird gerade von der Polizei zu ihren Eltern nach Hause gebracht“, bestätigt Polizeipressesprecher Mario Nemetz auf Anfrage von 5 Minuten. Sie wurde im Bereich Infineon entdeckt. Und sie ist wohlauf.