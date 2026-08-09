Spittaler Kirchtag war ein voller Erfolg

Nach dem traditionellen Umzug vom Neuen Platz über den Burgplatz in den Stadtpark erfolgte die feierliche Eröffnung mit Bieranstich durch Bürgermeister Gerhard Köfer. An der feierlichen Eröffnung nahm Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger teil, die die Grüße des Landes Kärnten überbrachte.

„Gelebtes Miteinander“

„Kirchtage sind gelebtes Miteinander. Sie verbinden Menschen aller Generationen, bieten Vereinen eine Plattform und bewahren Brauchtum. Genau dieses Verbindende macht unsere Gemeinden stark und unser Kärnten so besonders“, betont Lagger-Pöllinger. Das Programm des Spittaler Kirchtags spannte den Bogen von Brauchtum und Musik bis hin zu Begegnung und Kulinarik. Mit dabei waren die Spittaler Traditionsvereine und Kapellen, die Stadtkapelle Spittal an der Drau, die Trachtenkapelle Molzbichl und die Lendorfer Schuhplattler. Für musikalische Unterhaltung sorgten außerdem die „Gipfelsturm Musikanten“, das „Rotwein Trio“ und „Volxkrocha“.

„Kirchtage sind mehr als nur Feste“

„Kirchtage sind mehr als nur Feste. Sie sind Ausdruck unserer Identität, unserer Kultur und unseres Zusammenhalts. Gerade in den Gemeinden wird deutlich, wie viel Ehrenamt, Herzblut und Engagement unser Land ausmachen. Dafür möchte ich allen danken, die diesen Kirchtag vorbereiten, mitgestalten und Jahr für Jahr möglich machen“, so Lagger-Pöllinger. Ein besonderer Dank gilt dem Kirchtagverein Spittal, der katholischen Stadtpfarre Spittal, der Stadtgemeinde Spittal an der Drau, allen Vereinen, Musikerinnen und Musikern, Helferinnen und Helfern sowie allen Mitwirkenden. Am Sonntag wird der Kirchtag mit der Festmesse mit den Goldhaubenfrauen Spittal, der Bürgergarde und musikalischer Umrahmung durch den Chor MGV Lind sowie dem Frühschoppen im Stadtpark fortgesetzt. „Wo Menschen zusammenkommen, miteinander feiern und Traditionen lebendig halten, entsteht Gemeinschaft. Der Spittaler Kirchtag zeigt, wie wertvoll solche Begegnungen für unsere Regionen und für Kärnten sind“, betont Lagger-Pöllinger abschließend.