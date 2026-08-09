Heiß und Gewitterneigung: So wird das Wetter kommende Woche

Am Montag wird es sehr sonnig und am Nachmittag auch wieder heiß. „Nach einem teils wolkenlosen Vormittag entstehen ab Mittag einige Quellwolken, und am Nachmittag steigt die Gewittergefahr von Norden und Westen her deutlich an“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Auch im Klagenfurter Becken ist am Abend die Gewitterneigung leicht erhöht. Nach Frühwerten zwischen 14 und 18 Grad steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 29 bis 33 Grad.

Der Dienstag und Mittwoch

Am Dienstag ist es zunächst im ganzen Land sonnig und heiß. In den meisten Niederungen geht es in dieser Art auch durch den ganzen Tag. Im Bergland ist die Gewittergefahr am Nachmittag noch einmal deutlich erhöht, abends auch generell in Oberkärnten. Zwischen 14 und 19 Grad hat es in der Früh, 29 bis 33 Grad am Nachmittag.

Am Mittwoch setzt sich das weitgehend sonnige und heiße Wetter fort. In den Niederungen ist die Gewittergefahr gering, in den Bergen treten sie am ehesten ganz im Norden und Westen auf. Nach Frühwerten zwischen 15 und 19 Grad werden am Nachmittag Höchstwerte zwischen 28 und 32 Grad erreicht.

Der Donnerstag wird sonnig und heiß

Hoher Luftdruck beschert uns am Donnerstag einen weiteren strahlend sonnigen Tag mit lange Zeit wolkenlosen Bedingungen. Mäßiger Wind aus östlichen Richtungen bringt gemäßigt heiße Luft zu uns. In der Früh hat es zwischen 13 und 17 Grad, am Nachmittag zwischen 27 und 32 Grad.



