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/ ©Thomas Kaiser
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist der Faaker See, am Himmel sind viele Wolken zu sehen.
Zuerst wird es sonnig, dann kann es zu Gewittern kommen.
Kärnten
09/08/2026
Am Montag

Zuerst ist es heiß, dann steigt die Gewittergefahr

Die neue Woche startet mit ordentlich Sonne und hochsommerlichen Temperaturen. Doch Vorsicht: Am Nachmittag zieht es zu und es kann gebietsweise lokal krachen!

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Der Montag startet heiß und sonnig. Ab dem Nachmittag steigt in Kärnten allerdings die Gewittergefahr. Nach einem teils wolkenlosen Vormittag klettern die Temperaturen von morgendlichen 14 bis 18 Grad am Nachmittag auf 29 bis 33 Grad.

Wolken und Gewitter ab Mittag

Ab der Mittagszeit bilden sich Quellwolken. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr vor allem von Norden und Westen her deutlich an. Auch im Klagenfurter Becken ist am Abend mit einzelnen Gewittern zu rechnen.

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