Tierrettung auf der Koflachalm: Kalb aus Wassergraben befreit

Eine Kalb konnte sich auf der Koflachalm in Kaning nicht mehr selbst aus einem wassergefüllten Graben befreien. Für die Feuerwehr folgte auf eine lange Anfahrt auch noch ein Fußmarsch mit dem Einsatzmaterial.

Am Samstag, dem 8. August, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kaning gegen 18.50 Uhr zu einer Tierrettung alarmiert. Der Einsatzort lag im Bereich der Koflachalm in Kaning in der Gemeinde Radenthein. Dort ist ein Kalb in einen kleinen, mit Wasser gefüllten Graben gefallen. Aus eigener Kraft schaffte es das Tier nicht mehr heraus. Schon die Anfahrt zum Einsatzort nahm viel Zeit in Anspruch. Doch auch danach konnten die Einsatzkräfte nicht direkt mit dem benötigten Material bis zur Kuh fahren. Die Kameraden mussten die Ausrüstung deshalb zu Fuß bis zur Einsatzstelle bringen. Dort angekommen, machten sie sich an die Rettung des Tieres.

Gemeinsam gerettet

Zunächst wurde die junge Kuh gesichert. Anschließend gelang es den Feuerwehrleuten mit vereinten Kräften, das Tier schonend aus dem Graben zu befreien. Die Rettung konnte rasch durchgeführt werden. Für die Kuh ging der Zwischenfall glimpflich aus: Sie blieb unverletzt. Die Feuerwehr Kaning stand mit einem Fahrzeug und zwölf Mann im Einsatz. Rund zwei Stunden dauerte der Einsatz insgesamt. Danach war die Tierrettung erfolgreich beendet.