Fotogalerie: Das war die große Afterwork-Party am Hauptplatz 

Die zweite Afterwork-Party verwandelte den Hauptplatz unter dem Motto „10 Wirte – eine Idee“ in eine stimmungsvolle Feierzone. Selbst ein kurzer Regenschauer konnte die Gäste nicht stoppen. Wir haben die besten Bilder für dich!

Die zweite Afterwork-Party am Hauptplatz hatte für beste Stimmung und einen gelungenen Feierabend gesorgt. Unter dem Motto „10 Wirte – eine Idee“ hatten die teilnehmenden Gastronomen gemeinsam für einen abwechslungsreichen und stimmungsvollen Abend gesorgt. Drei DJs hatten mit coolen Beats für den passenden Sound gesorgt, während an den Bars erfrischende Drinks ausgeschenkt worden waren. Die zahlreichen Gäste hatten getanzt, gelacht und den Feierabend in vollen Zügen genossen. Auch ein kurzer, heftiger Regenschauer hatte die Feierlaune nur für wenige Minuten gebremst. Mit dabei: Unternehmerin Johanna Niederbichler, Holzhändler Birgit und Robert Schurian, Bürgermeister Martin Treffner, Techniker Hannes Bergner, Stadtrat Herwig Engl, Jurist Gernot Helm, Haarkünstlerin Andrea Zeiner Michenthaler, Musiker und Komponist Marko Lackner.

Die besten Bilder der Veranstaltung:

©Egon Rutter

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 07:44 Uhr aktualisiert