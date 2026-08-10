Große Suchaktion am Mirnock: 66-Jähriger wird vermisst

Seit Sonntagnacht gegen 21 Uhr wird ein 66-jähriger Deutscher vermisst. Eine Suche musste in der Nacht auf Montag dann abgebrochen werden. Heute sind die Einsatzkräfte bereits wieder im Einsatz um ihn zu finden.

Gegen 21 Uhr wurde die Polizei am Sonntag verständigt, dass ein 66-jähriger Deutscher nicht von seiner Wanderung zurückgekommen ist. Um 22 Uhr startete dann eine große Suchaktion, die gegen 3 Uhr am Montag abgebrochen werden musste, bestätigt Polizeipressesprecher Matthias Kogelnig auf Anfrage von 5 Minuten.

Große Suchaktion

Zahlreiche Einsatzkräfte begaben sich gestern auf den Mirnock (Villach-Land), um den Mann zu suchen. 28 Bergretter, Suchhunde, ein Hubschrauber und eine Drohne waren mitunter im Einsatz. Da die Suche nicht erfolgreich verlief, startete auch heute wieder eine groß angelegte Suchaktion nach dem Mann. #Update: Der Mann kam selbstständig zurück und ist unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 10:52 Uhr aktualisiert