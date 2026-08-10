Pensionsschock in Kärnten: Frauen bekommen monatlich 985 Euro weniger

Morgen, 11. August, findet der Equal Pension Day in Kärnten statt. Und er zeigt gravierende Unterschiede auf.

Am 11. August ist in Kärnten der Equal Pension Day. Ab diesem Datum haben Männer bereits jene Pensionssumme erhalten, die Frauen erst bis zum Jahresende bekommen. In Kärnten beläuft sich die durchschnittliche Alterspension von Männern auf 2.537 Euro, jene von Frauen auf 1.552 Euro.

Monatliche Differenz von 985 Euro

Dies ergibt eine monatliche Differenz von 985 Euro bzw. eine Pensionslücke von 38,8 Prozent. Kärnten folgt damit dem bundesweiten Trend, wo der Equal Pension Day auf den 9. August fällt und die Differenz im Schnitt 39,4 Prozent beträgt. „Frauen leisten so viel! Sie arbeiten, kümmern sich um ihre Kinder, pflegen ihre Angehörigen und engagieren sich in zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Trotzdem bekommen Frauen in Kärnten fast 40 Prozent weniger Pension ausgezahlt – das ist ungerecht. Die Ursachen dafür sind sehr vielfältig. In typischen Frauenberufen wird weniger verdient und Frauen erhalten für die gleiche Arbeit oft weniger bezahlt als Männer. Und die Care-Arbeit wird nicht angemessen entlohnt. Solange Männer über Rahmenbedingungen entscheiden, die hauptsächlich Frauen betreffen, wird sich daran nichts ändern. Das müssen wir ändern, und ich werde mich weiterhin dafür einsetzen. Denn Frauen verdienen so viel mehr – auch in der Pension.“

Dringlichkeit wird unterstrichen

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Martina Gabriel, unterstreicht die Dringlichkeit: „Ein Unterschied von 985 Euro pro Monat ist eine massive ökonomische Benachteiligung. Den betroffenen Kärntnerinnen fehlen monatlich fast 1.000 Euro für die Deckung der Lebenshaltungskosten. Wir müssen unbezahlte Sorgearbeit fair aufteilen, um diese eklatante Pensionslücke nachhaltig zu schließen.“

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Gezielte Maßnahmen gefordert

Nur durch gezielte Maßnahmen, gerechte Rahmenbedingungen und einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel kann es gelingen, die Pensionslücke zwischen Frauen und Männern zu schließen. Um das Bewusstsein dafür zu schärfen, lädt das Referat für Frauen und Gleichstellung am 11. August 2026 zu einem Themenfilmabend ins Open-Air-Kino des Volkskinos Klagenfurt ein. Gezeigt wird der Film „Calle Malaga – ein Zuhause in Tanger“, der Eintritt ist frei. Kartenreservierung findest du hier.

Der Equal Pension Day in Kärnten Der Equal Pension Day markiert symbolisch den Tag im Jahr, ab dem Frauen im Vergleich zu Männern rein rechnerisch „gratis“ arbeiten und bis zum Jahresende keine Pension mehr beziehen. In Kärnten fällt dieser Stichtag im Jahr 2026 auf den 11. August – nur zwei Tage nach dem bundesweiten Durchschnitt am 9. August. Der Grund dafür ist ein eklatantes Einkommens- und Pensiongefälle: Monatliche Differenz: Während Männer in Kärnten auf eine durchschnittliche Alterspension von 2.537 Euro kommen, erhalten Frauen lediglich 1.552 Euro.

Die Pensionslücke (Gender Pension Gap): Das entspricht einer Differenz von 985 Euro pro Monat bzw. einer geschlechtsspezifischen Lücke von 38,8 Prozent. Hauptursachen für diesen deutlichen Unterschied sind neben der ungleichen Bezahlung in typischen Frauenberufen vor allem die unbezahlte Care- und Sorgearbeit (Kindererziehung, Pflege), die nach wie vor überwiegend von Frauen übernommen wird und häufig zu langen Teilzeitphasen führt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 09:40 Uhr aktualisiert