Kärntner darf sich über 26.800 Euro freuen

Der Verdacht von Freitag Abend nach der Bonus-Ziehung, Fortuna wäre möglicherweise auf Urlaub, hat sich am Sonntag Abend erhärtet: Auch diesmal blieben die großen Gewinne aus, es gab – zum wiederholten Male – keinen Sechser bei „6 aus 45“, es gab auch keine Sechser bei LottoPlus, und es gab auch keinen Joker. Es war bereits die vierte Runde ohne einen Tipp mit den „sechs Richtigen“, und somit kommt am Mittwoch ein Vierfachjackpot zur Ausspielung. Dabei wird es um rund 4 Millionen Euro für den oder die Sechser gehen.

Kärntner darf sich freuen

Beim Fünfer mit Zusatzzahl wurde der Jackpot gleich siebenmal geknackt. Zwei Spielteilnehmer aus Wien, je einer aus Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland sowie zwei win2day-User gewannen hier jeweils rund 26.800 Euro.

LottoPlus auch kein Sechser

Da beide LottoPlus Ziehungen ohne Sechser geendet hatten, wurde in beiden Fällen die Gewinnsumme auf die Fünfer der jeweiligen Ziehung aufgeteilt. Bei der ersten Ziehung gewannen 44 Spielteilnehmer jeweils rund 3.700 Euro, bei der zweiten kamen 31 Gewinner:innen zu jeweils rund 5.300 Euro. Beim Sechser der beiden LottoPlus Ziehungen am Mittwoch geht es um jeweils rund 120.000 Euro.

Kein Joker

Schließlich blieb auch beim Joker der Hauptgewinn aus. Es gab keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl, und damit kommt hier am Mittwoch ein Jackpot mit rund 400.000 Euro zur Ausspielung. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.