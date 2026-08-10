Knallgeräusche & Helikopter: Deswegen ist das Bundesheer im Einsatz

Wer diese Woche rund um Ferlach Hubschrauber kreisen sieht oder laute Knallgeräusche hört, kann beruhigt sein.

Nach Angaben der Stadtgemeinde Ferlach sind rund 80 Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 25 an dem Einsatz beteiligt. Unterstützt werden sie von drei Hubschraubern und fünf Radfahrzeugen. Die Übung startet am 10. August um 9 Uhr und endet voraussichtlich am 14. August gegen 15 Uhr.

Lärm durch Übungsmunition

Da während der Manöver Knallmunition verwendet wird, ist im gesamten Übungsraum immer wieder mit lautem Knallen zu rechnen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Munition zu Trainingszwecken.

Wichtiger Sicherheitshinweis: Funde sofort melden

Das Bundesheer warnt eindringlich davor, eventuell gefundene Munition oder Munitionsteile zu berühren oder einzupacken: „Das Sammeln von Munition und Munitionsteilen ist gefährlich.“ Solltest du verdächtige Objekte entdecken, lasse diese bitte unberührt und verständige umgehend die nächste Polizeiinspektion.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 10:30 Uhr aktualisiert