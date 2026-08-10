Nach Tod von 20-Jährigem: Lenker immer noch flüchtig

In der Nacht auf Sonntag kam es im Bezirk Völkermarkt zu einem schrecklichen Unfall. Ein 20-Jähriger wurde getötet. Der Unfallverursacher ist geflohen und es wird weiterhin nach ihm gefahndet.

Am 9. August (ca. 4.20 Uhr) wurde ein 20-jähriger Fußgänger auf der B81 bei Traundorf (Gemeinde Globasnitz, Bezirk Völkermarkt) von einem Auto frontal erfasst. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle, wir haben berichtet. Nach dem Unfalllenker wird weiterhin gefahndet.

Junger Mann verstarb

Ein 20-jähriger Mann aus Bleiburg war nach einem Feuerwehrfest zu Fuß am Fahrbahnrand unterwegs, als er von einem entgegenkommenden Auto frontal erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Ein Anrainer hörte den Aufprall und leistete gemeinsam mit einer vorbeifahrenden Autofahrerin sofort Erste Hilfe. Der Unfalllenker flüchtete noch vor dem Eintreffen der Zeugen mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug vom Unfallort. Die Polizei ermittelt.

Nochmaliger Zeugenaufruf

Der Lenker beging Fahrerflucht. „Der Unfalllenker hat noch vor dem Eintreffen der beiden Zeugen die Unfallstelle mit seinem derzeit unbekannten Fahrzeug in unbekannte Richtung verlassen“, so die Polizei. Das gesuchte Fahrzeug muss im Frontbereich stark beschädigt sein. Hast du Hinweise? Bitte übermittle sie direkt an die Polizeiinspektion Bleiburg: 0591332142 oder an die Polizei direkt.