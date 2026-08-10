Happy End bei Suchaktion: Vermisster wohlauf

Am Sonntagabend wurde ein Mann als vermisst gemeldet. Er kam von seiner Wanderung vom Mirnock nicht mehr nach Hause. Nun gbt es ein Happy End.

Ein 66-jähriger Deutscher war gestern nach seiner Wanderung am Mirnock nicht zurückgekommen, seine Frau hat ihn als vermisst gemeldet. Daraufhin gab es eine Suchaktion. Nun gibt es gute Neuigkeiten.

Mann wohlauf

Wie der Polizeipressesprecher Matthias Kogelnig 5 Minuten gegenüber berichtet, ist der Mann wohlauf und selbstständig zu seiner Frau nach Döbriach auf den Campingplatz zurückgekehrt. Die Suchaktion war schon wieder fast im Gange, da kam die gute Nachricht. Nach Angaben des Deutschen hatte er sich gestern verlaufen.