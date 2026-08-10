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Ein Bild auf 5min.at zeigt eine grüne Landschaft in Bad Bleiberg. Der Himmel ist wolkenverhangen. Regenwetter liegt in der Luft.
Am Nachmittag kann es über den Kärntner Bergen gewittern.
Kärnten
10/08/2026
Prognose

Leichte Gewittergefahr am Nachmittag

Die Woche wird es wieder recht heiß in Kärnten. Lokal kann es heute vereinzelt zu Wärmegewittern kommen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Der Montag startete in Kärnten mit Sonnenschein. Es ist auch wieder recht warm. Am Nachmittag kann es dann aber vereinzelt zu Wärmegewittern kommen.

Gewittergefahr über den Bergen

„Vor allem in den Bergen kann es heute Nachmittag zu Gewittern kommen“, erklärt Gerhard Hohenwarter von der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. Diese fallen aber nicht besonders kräftig aus, Unwetter sind keine zu erwarten. In den Tälern bleibt es meist trocken.

Die restliche Woche

Auch am Dienstag wird das Selbe zu erwarten sein. AM Vormittag ist es noch überall trocken, dann ab frühen Nachmittag kann es über den Bergen, vor allem Nockalm, wieder gewittern. Generell bleiben die Temperaturen im 30er-Bereich. Ab der Wochenmitte bleibt es dann wahrscheinlich niederschlagsfrei und die Luft trocken. Gegen Wochenende erwarten und dann drei wolkenlose Tage. Allerdings fehlt Kärnten weiterhin der Niederschlag gegen die anhaltende Trockenheit.

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