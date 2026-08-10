Waldbrände in Italien: Flugzeug tankt Wasser am Weissensee

Derzeit gibt es Waldbrände bei unseren italienischen Nachbarn. Ein Löschflugzeug wird deswegen bald am Weissensee landen.

Ein italienisches Löschflugzeug vom Typ CANADAIR wird heute, Montag, ab ca. 13 Uhr Wasser am Kärntner Weissensee aufnehmen. Der italienische Zivilschutz hat gerade einen entsprechenden Bewilligungsantrag gestellt. Grund dafür sind Waldbrände bei Amaro und Tolmezzo in der Region Friaul-Julisch Venetien. Das teilt Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner mit.

Entsprechende Kooperationsvereinbarung

„Wir haben mit unserem Nachbarn Italien eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. CANADAIR-Löschflugzeuge haben schon zuvor bei Waldbrandeinsätzen in der Alpen-Adria-Region sowie bei einer gemeinsamen, grenzüberschreitenden Katastrophenschutzübung Wasser am Weissensee aufgenommen“, so Fellner, der die Wichtigkeit der gegenseitigen Hilfe und des Zusammenhalts bei Katastropheneinsätzen hervorhebt.

Kärnten will auch mit Slowenien enger zusammenarbeiten

Im Zusammenhang mit der Waldbrandgefahr will Kärnten aber auch mit Slowenien noch enger zusammenarbeiten. Wie berichtet, hat Slowenien kürzlich vier Löschflugzeuge des Herstellers „Air Tractor“ angeschafft und ist bereit, diese für internationale Einsätze zur Verfügung zu stellen. Derzeit laufen noch die genauen Vorarbeiten und das Einholen der entsprechenden Genehmigungen. Ende Juli hat ein slowenisches Löschflugzeug einen ersten Erkundungsflug am Völkermarkter Stausee durchgeführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 12:51 Uhr aktualisiert