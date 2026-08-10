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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Baucontainer.
Diebe hatten es in Feldkirchen auf Baustellencontainer abgesehen.
Feldkirchen
10/08/2026
Hoher Schaden

Diebe hatten es auf Baustellencontainer abgesehen

Dieses Wochenende waren in Feldkirchen Diebe unterwegs. Sie brachen Baustellencontainer auf.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)
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Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von 8. August 2026, 10.30 Uhr, bis 10. August 2026, 6.50 Uhr, auf einem Firmengelände in Feldkirchen mehrere Baustellencontainer auf. Dabei verwendeten sie vermutlich einen Bolzenschneider.

Hoher Schaden

Aus den Containern entwendeten die Täter diverses Elektrowerkzeug. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

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