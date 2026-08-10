Diebe hatten es auf Baustellencontainer abgesehen

Dieses Wochenende waren in Feldkirchen Diebe unterwegs. Sie brachen Baustellencontainer auf.

Diebe hatten es in Feldkirchen auf Baustellencontainer abgesehen.

Diebe hatten es in Feldkirchen auf Baustellencontainer abgesehen.

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von 8. August 2026, 10.30 Uhr, bis 10. August 2026, 6.50 Uhr, auf einem Firmengelände in Feldkirchen mehrere Baustellencontainer auf. Dabei verwendeten sie vermutlich einen Bolzenschneider.

Hoher Schaden

Aus den Containern entwendeten die Täter diverses Elektrowerkzeug. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.