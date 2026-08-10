Zwei Millionen Euro: Steht WAC-Keeper vor einem Abgang ins Ausland?

Erst glänzte er noch im Schlagabtausch gegen Red Bull Salzburg, nun zeichnet sich für Nikolas Polster der Sprung ins Ausland ab.

Der 24-jährige Schlussmann des Wolfsberger AC steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel in die niederländische Eredivisie zu NEC Nijmegen. Nachdem auch ein mögliches Engagement bei Hertha BSC im Raum gestanden hatte, deutet nun alles auf den Schritt in die Eredivisie hin.

Bestätigung am Montag?

Der Wiener Keeper reiste für die ausstehenden medizinischen Untersuchungen bereits in die Niederlande, um die verbleibenden Formalitäten abzuwickeln. Verläuft der Check ohne Zwischenfälle, dürfte der Transfer des Torhüters noch am Montag offiziell vollzogen werden, im Raum steht eine Ablöse von rund zwei Millionen Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 14:41 Uhr aktualisiert