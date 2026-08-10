Fotogalerie: Das war das Oldtimer–Traktoren-Treffen am Wachsenberg

Über 70 historische Traktoren sorgten am Wachsenberg für ein beeindruckendes Spektakel. Beim Geschicklichkeitsbewerb und der feierlichen Traktorsegnung feierten zahlreiche Besucher mit. Wir haben die besten Bilder für dich!

Am Wachsenberg hatte sich alles um die Faszination alter Traktoren gedreht. Mehr als 70 liebevoll gepflegte Oldtimer-Traktoren waren zum großen Traktor- Geschicklichkeitsbewerb zusammengekommen und hatten für ein beeindruckendes Bild gesorgt. Die Teilnehmer hatten ihr Können unter Beweis gestellt und die historischen Maschinen mit viel Geschick durch den anspruchsvollen Parcours gesteuert. Ein besonderer Höhepunkt war die Traktorsegnung auf dem Freigelände. Zahlreiche Besucher hatten sich eingefunden, um die Segnung der Oldtimer mitzuerleben und die historischen Fahrzeuge aus nächster Nähe zu bestaunen. Mit dabei: Haubenkoch Josef Dorner, Gastronom Hubert Mainhard, Techniker Kogler Martin, Obfrau der Dorfgemeinschaft Wachsenberg Martina Gruber.

Die besten Bilder der Veranstaltung: