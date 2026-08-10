Nachbarschaftsstreit in Kärnten führt zu polizeiinternen Ermittlungen

Ein Kärntner Parkplatzstreit führt zu polizeiinternen Ermittlungen. Ein Betroffener wirft einer Dienststelle vor, seinen Anzeigen nicht nachgegangen zu sein.

Ein Nachbarschaftsstreit um einen Wohnanlagen-Parkplatz in Kärnten führt aktuell zu polizeiinternen Ermittlungen, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Ein Betroffener wirft den Beamten einer lokalen Polizeiinspektion vor, nichts unternommen zu haben, da seine rund zehn Anzeigen nach mutmaßlichen Schikanen, Sachbeschädigungen und Bedrohungen wirkungslos geblieben seien.

Sachverhaltsdarstellung liegt bei der Polizei

Der Mann reichte daher eine Sachverhaltsdarstellung sowie eine Aufsichtsbeschwerde bei der Landespolizeidirektion Kärnten ein, so das Medium. Polizeisprecher Mario Nemetz bestätigte im Bericht: „Die Sachverhaltsdarstellung ist bei uns eingelangt. Wir werden sämtliche Anschuldigungen und Vorwürfe gegen die Beamten der Polizeiinspektion prüfen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 18:27 Uhr aktualisiert