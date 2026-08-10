In Kärnten: Mann (66) schlug Parkwächterin ins Gesicht und zerrte sie zu Boden

Ein 66-jähriger Mann griff im Bezirk Spittal eine Parkwächterin körperlich an, weil sie einen Strafzettel ausstellen wollte, wie die Polizei berichtet.

Eine Parkwächterin im Bezirk Spittal wurde am Montag gegen 10:55 Uhr von einem 66-jährigen Pkw-Besitzer körperlich attackiert, als sie an dessen Fahrzeug einen Strafzettel wegen Falschparkens anbringen wollte.

Heftige Auseinandersetzung

Nach Angaben der Polizei reagierte der Mann auf die Maßnahme äußerst aggressiv: „Der Mann beschimpfte die Parkwächterin zunächst und griff sie anschließend körperlich an. Er schlug ihr ins Gesicht und zerrte sie an den Haaren in Richtung Boden“, so die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer wurde auf das Geschehen aufmerksam, eilte der Parkwächterin zur Hilfe und veranlasste den Angreifer zum Ablassen.

Verletzungen unbestimmten Grades

Durch die Attacke erlitt die Parkwächterin Verletzungen unbestimmten Grades und begab sich daraufhin in ärztliche Behandlung. Gegen den 66-jährigen Mann erfolgt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.