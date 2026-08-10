Unfall auf Parkplatz in Feldkirchen: 74-Jährige zwischen zwei Autos eingeklemmt

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Feldkirchen wurde eine 74-jährige Frau zwischen zwei Autos eingeklemmt und verletzt. Sie musste umgehend in das Landeskrankenhaus Villach gebracht werden.

Am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr hat sich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Feldkirchen ein Unfall ereignet. Ein 70-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan setzte seinen Wagen rückwärts aus einer Parklücke. Gleichzeitig hielt hinter dem ausparkenden Wagen ein weiteres Fahrzeug, aus dem eine Passagierin aussteigen wollte.

Frau eingeklemmt

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten dürfte der Senior den stehenden Wagen und die Frau übersehen haben: „Der 70-Jährige dürfte den stehenden Pkw beziehungsweise die aussteigende Frau dabei nicht wahrgenommen haben. Die 74-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht.“