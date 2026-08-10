„Rote Wetterwarnstufe“ in zwei Bezirken: Hier kann es in Kärnten krachen

Am heutigen Nachmittag bilden sich lokal Wärmegewitter: Für Teile Kärntens gilt bereits die rote Warnstufe, da vereinzelt Starkregen, sowie Hagel und extreme Sturmböen drohen.

Lokal kann es heute vereinzelt zu kräftigen Gewittern kommen. „Vor allem in den Bergen kann es heute Nachmittag zu Gewittern kommen“, erklärt Gerhard Hohenwarter von der GeoSphere Austria auf Anfrage – wir haben berichtet.

Quellwolken in Kärnten

Seit den Mittagsstunden bildeten sich von Kärnten über die Steiermark bis ins Wiener Becken sowie im Wald- und Weinviertel erste Quellwolken, aus denen vereinzelt Schauer und Gewitter entstehen. Das allgemeine Unwetterpotenzial bleibt heute zwar gering, einzelne Entladungen können lokal jedoch durchaus kräftiger ausfallen. Zudem sind vereinzelt Starkregen, Sturmböen und eher kleinkörniger Hagel möglich, wie Skywarn Austria in den sozialen Medien berichtet.

Bereits Regen und „extreme Windböen“

Aufgrund der aktuellen Entwicklung erhöhte auch die Unwetterzentrale Österreichs gegen 16 Uhr ihre Warnstufen im südlichsten Bundesland für zwei Bezirke, darunter Feldkirchen und St. Veit an der Glan. „Bei uns in Villach-Land gab es bereits extreme Windböen“, schildert eine Leserin gegenüber der Redaktion. Am Abend soll schließlich eine zweite Welle den Westen des Landes erreichen, die auch Osttirol erfassen kann. Dort treten erneut Schauer und Gewitter auf, die gebietsweise ebenfalls intensiv ausfallen können, sich aber voraussichtlich kurz nach Mitternacht wieder auflösen sollen.

©UWZ Hier gibt es aktuell eine erhöhte Warnstufe.

Was bedeutet „Rote“ Warnstufe? Bei der roten Warnstufe besteht die Möglichkeit für mäßigen gefrierenden Regen, Starkregen von über 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden oder über 100 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden sowie für Windspitzen von über 100 km/h.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 16:47 Uhr aktualisiert