Electric Dance Circle kehrt auf die Burgruine Griffen zurück

Die Burgruine Griffen wird am 29. August 2026 wieder zur Kulisse für den Electric Dance Circle. Vier DJs bringen elektronische Beats auf den Schlossberg.

Auf der Burgruine Griffen legen am 29. August vier DJs bei der zweiten Ausgabe des Electric Dance Circle auf.

Auf der Burgruine Griffen legen am 29. August vier DJs bei der zweiten Ausgabe des Electric Dance Circle auf.

Nach der Premiere im Vorjahr bündeln die Initiativen „Schlossberg mit Herz“ und „Modular Mountain“ erneut ihre Kräfte, um das historische Areal in eine Open-Air-Bühne für elektronische Musik zu verwandeln. Das Veranstaltungskonzept nutzt die Kulisse der Burgruine in Kombination mit abgestimmter Lichttechnik. Neben dem musikalischen Schwerpunkt umfasst das Angebot vor Ort auch eine regionale Verpflegung mit Speisen und Getränken.

Vierköpfiges Line-up

Für die musikalische Gestaltung sorgt ein vierköpfiges Line-up: Anni Herzer aus Wien deckt ein Spektrum von House bis Trance ab, während der Wolfsberger DJ EVARPARE melodische Tracks aus House, Dance und Techno präsentiert. Komplettiert wird das Programm durch die Salzburger Künstlerin Wioler mit hypnotischen Techno-Grooves sowie den Klagenfurter Radio-DJ Essá, der sich auf Deep House und Melodic Techno konzentriert.