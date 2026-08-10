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/ ©Feuerwehr Ferlach
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Einsatzkräfte kontrollierten die Heizungsanlage nach der Belüftung mit einer Wärmebildkamera.
Ferlach
10/08/2026
Blaulichteinsatz

Kellerbrand in Unterferlach: Defekte Heizung löste Einsatz aus

Ein Defekt an einer Heizungsanlage löste am Montag einen Feuerwehreinsatz in Unterferlach aus. Drei Wehren belüfteten das Gebäude und brachten erhitzte Teile ins Freie.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Am Montag um 16:44 Uhr wurden die Feuerwehren Ferlach, Unterferlach und Glainach-Tratten zu einem gemeldeten Kellerbrand nach Unterferlach alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Defekt an der Heizungsanlage zu einer starken Rauchentwicklung im Kellerbereich geführt hatte.

Wohnräume belüftet und rauchfrei gemacht

„Der betroffene, stark erhitzte Teil der Anlage wurde von den Einsatzkräften entfernt und ins Freie gebracht. Anschließend wurden der Keller sowie die vom Rauch betroffenen Wohnräume belüftet und rauchfrei gemacht. Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Heizungsanlage und den umliegenden Bereich mittels Wärmebildkamera auf mögliche verbliebene Hitzequellen“, schilderten die Einsatzkräfte in den sozialen Medien. Nach Abschluss der Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen konnten die drei Feuerwehren wieder einrücken.

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