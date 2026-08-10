Modernisierung statt Neubau: Rotes Kreuz Kärnten investiert in Völkermarkt

Völkermarkt bleibt der Hauptstandort des Roten Kreuzes im Bezirk. Da ein kompletter Neubau aus finanziellen Gründen und wegen der nicht kostendeckenden Finanzierung des Rettungsdienstes nicht umsetzbar ist, wird die bestehende Infrastruktur modernisiert.

„Für den gesamten Bezirk sinnvoll“

„Wir müssen verantwortungsvoll mit den Mitteln umgehen, die uns zur Verfügung stehen, und gleichzeitig dafür sorgen, dass das Rote Kreuz auch in Zukunft bestmöglich für die Menschen im Bezirk da sein kann. Ein kompletter Neubau in der ursprünglich geplanten Form ist finanziell nicht möglich. Deshalb haben wir nach einer Lösung gesucht, die realistisch, zukunftsfähig und für den gesamten Bezirk sinnvoll ist“, sagt Martin Pirz, Präsident des Roten Kreuzes Kärnten. In Völkermarkt verbleiben Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug, Verwaltung, Jugendgruppe sowie Aus- und Fortbildung. Geplant sind Modernisierungen bei Schlafräumen, der Notarzteinheit sowie den Aufenthalts- und Sozialräumen.

Im gesamten Bezirk langfristig gut aufstellen

„Eine gemeinsame Lösung unter einem Dach war über viele Jahre unser Ziel. Unter den heutigen finanziellen Rahmenbedingungen lässt sich ein kompletter Neubau aber nicht verwirklichen. Entscheidend war für uns daher, einen Weg zu finden, mit dem wir das Rote Kreuz im gesamten Bezirk langfristig gut aufstellen können“, erklärt Dominik Zwillak, Bezirksstellenleiter in Völkermarkt. Er ergänzt: „Völkermarkt bleibt unser Hauptstandort. Kühnsdorf ist keine Verlagerung, sondern eine Erweiterung. Uns geht es darum, die vorhandenen Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen und dort zu investieren, wo wir damit für unsere Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter und für die Bevölkerung den größten Nutzen schaffen können.“

„Haben jetzt die Richtung festgelegt…“

In Kühnsdorf entsteht auf dem bereits angekauften Grundstück ein zusätzlicher Standort für Gesundheits- und Soziale Dienste, die Team Österreich Tafel, den Katastrophenschutz mit Lager sowie für die Stationierung zweier Einsatzfahrzeuge zur Versorgung des südlichen Bezirks. Mit der Grundsatzentscheidung starten nun die konkreten Planungen und Detailkostenberechnungen. „Wir haben jetzt die Richtung festgelegt. Im nächsten Schritt müssen wir genau planen und rechnen“, so Pirz. „Unser Ziel ist keine möglichst große, sondern eine vernünftige und finanzierbare Lösung, die unsere Einsatzfähigkeit stärkt, gute Arbeitsbedingungen schafft und vor allem der Versorgung der Menschen im Bezirk dient.“