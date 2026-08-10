Brandserie gelöst? Polizei nimmt 48-Jährige in Kärnten fest

Nach fünf Bränden innerhalb eines Jahres gibt es eine Festnahme im Gemeindegebiet Rennweg am Katschberg. Eine 48-jährige Frau wurde festgenommen, es gilt die Unschuldsvermutung.

Nach fünf Brandinfernos und mehr als einem Jahr der Unsicherheit in der Gemeinde Rennweg am Katschberg gibt es einen Ermittlungserfolg der Polizei: Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, soll im Ortsteil St. Peter eine mutmaßliche Brandstifterin erneut zugeschlagen haben. Eine Verdächtige konnte festgenommen werden. Bei den früheren Brandfällen gerieten unter anderem drei Ställe, ein Wohnhaus, ein Keller und ein Auto in Brand.

Erneutes Feuer

Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag, als in einem Pelletslager eines Wohnhauses in St. Peter ein Feuer ausbrach. Drei im Haus schlafende Personen wurden durch Rauchmelder geweckt. Polizeisprecher Werner Pucher gab gegenüber der „Krone“ bekannt: „Zwei der Bewohner eilten zum Brand und konnten diesen selbstständig löschen.“ Aufgrund des Verdachts auf einen Zusammenhang mit den vorherigen Bränden leitete die Polizei umgehend umfassende Ermittlungsmaßnahmen ein. Ein Großaufgebot aus Kriminalisten, Beamten der Polizeiinspektion Rennweg und des Bezirkskommandos Spittal sowie Hubschrauber, Drohnen, Brandmittelspürhunde und Streifen aus dem Bezirk kamen zum Einsatz. Zudem wurden Nachbarn befragt.

Polizei bestätigt Festnahme

Die Ermittlungen führten schließlich zu einer Bewohnerin des betroffenen Hauses. Eine 48-jährige Frau steht im Verdacht, das Feuer in dem Gebäude selbst gelegt zu haben. Polizeisprecher Werner Pucher teilte dazu mit: „Die Verdächtige wohnt in dem Haus, in dem das Feuer ausgebrochen ist. Die 48-Jährige wurde festgenommen. Sie ist nicht geständig.“ Für die Frau, welche in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert wurde, gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 21:43 Uhr aktualisiert