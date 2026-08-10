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Das Bild auf www.5min.at zeigt ein wolkenreiches Wetter.
So gestaltet sich das Wetter am Dienstag.
Kärnten
10/08/2026
Wetterprognose

33 Grad, Schauer und Gewitter: Das erwartet Kärnten am Dienstag

Ein stellenweise regnerischer Montag geht in Kärnten in einen ähnlich wechselhaften Dienstag über. Zwar wird es mit bis zu 33 Grad heiß, am Nachmittag drohen in den Bergen jedoch wieder Gewitter.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Nach einem stellenweise regnerischen Montagnachmittag erwartet Kärnten auch am Dienstag ein vergleichbares Wettergeschehen. Zwar ziehen die Wolken im Laufe des Vormittags ab und machen der Sonne Platz, doch die warmen Luftmassen begünstigen ab dem Nachmittag erneut die Bildung größerer Quellwolken.

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Zwischen 29 und 33 Grad

In der Folge ist insbesondere über den Bergregionen mit örtlichen Schauern und Gewittern zu rechnen. Nach Einschätzung der Meteorologen der GeoSphere Austria gilt jedoch: „Von Villach ostwärts bis ins Untere Lavanttal dürfte es meist trocken bleiben.“ Die Temperaturen steigen bei Höchstwerten zwischen 29 und 33 Grad wieder in den heißen Bereich.

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