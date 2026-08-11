Wirtschaftsgebäude in Flammen: 220 Florianis retten Wohnhäuser

Aufgrund der raschen Brandausbreitung und der unmittelbaren Nähe zu weiteren Gebäuden wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Besitzer durch das laute Bellen seines Hundes auf den Brand aufmerksam und wählte den Notruf. Im Gebäude befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Tiere, jedoch waren mehrere landwirtschaftliche Geräte vom Feuer betroffen.

Erste Priorität: Wohnhäuser schützen

Im Einsatz standen rund 220 Feuerwehrmitglieder aus den umliegenden Feuerwehren sowie die Polizei. Beteiligt waren unter anderem die Feuerwehren Obermillstatt, Millstatt, Lammersdorf, Matzelsdorf, Laubendorf, Seeboden, Spittal/Drau und Kötzing. Die erste Priorität der Feuerwehren war ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohngebäude zu verhindern, teilt das Gemeindefeuerwehrkommando Millstatt am See mit. Es wurden mehrere Riegelstellungen zu den angrenzenden Wohnhäusern aufgebaut, um ein Übergreifen der Flammen und der enormen Wärmestrahlung zu mindern.

Herausfordernder Einsatz

Im weiteren Einsatzverlauf rückte die Feuerwehr Spittal mit der Drehleiter an. Über die Drehleiter konnte das brennende Wirtschaftsgebäude gezielt von oben bekämpft werden. Dadurch war es möglich, auch schwer zugängliche Bereiche des Gebäudes zu erreichen, teilen die Florianis weiter mit. Für die Wasserversorgung wurden mehrere Leitungen knapp einen Kilometer in die Millstätter Schlucht verlegt.

Umfangreiche Nachlöscharbeiten

Nach der erfolgreichen Eindämmung des Brandes begannen die umfangreichen Nachlöscharbeiten. Teile des Gebäudes mussten kontrolliert abgetragen werden, um Glutnester aufzuspüren und eine neuerliche Brandausbreitung zu verhindern, heißt es weiter. Dabei kamen unter anderem ein Bagger von EBU-Erdbewegung Untermoser und ein Kran der Firma HFT zum Einsatz. Auch das Hotel Alpenrose spendete Verpflegung und Wasser aus dem Hotelpool.

©Gemeindefeuerwehrkommando Millstatt am See | Am Montagabend, dem 10. August 2026, geriet in Obermillstatt aus bislang unbekannter Ursache ein landwirtschaftliches Wirtschaftsgebäude in Vollbrand.

Weitere Feuerwehren nachalarmiert

Heuballen und Geräte mussten unter Einsatz von schwerem Gerät aus dem Gebäude herausgeräumt sowie der Dachstuhl abgetragen und kontrolliert abgelöscht werden, so die Einsatzkräfte. Hierzu wurden um circa ein Uhr noch die Feuerwehren Radenthein, Döbriach und Treffling allesamt mit Atemschutzträger nachalarmiert.

Stundenlanger Einsatz bis in die Nacht

Der Einsatz dauerte bis in die späten Nachtsstunden. „Dank des massiven Kräfteaufgebots und des raschen Eingreifens konnte insbesondere ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohngebäude verhindert und damit größerer Schaden für die umliegenden Bewohner abgewendet werden“, so vonseiten der Florianis.

Derzeit noch kein endgültiges „Brand aus“

Die Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Feuerwehr Obermillstatt bleiben weiterhin vor Ort, da derzeit noch kein endgültiges „Brand aus“ gegeben werden kann, heißt es. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Eingesetzte Feuerwehren FF Spittal

FF Millstatt

FF Obermillstatt

FF Seeboden

FF Kötzing

FF Lammersdorf

FF Matzelsdorf

FF Laubendorf

FF Treffling

FF Döbriach

FF Radenthein Gesamteinsatzstärke: rund 220 Feuerwehrmitglieder Zusätzlich im Einsatz: Polizei mit Drohne sowie Bagger- und Kranunternehmen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.08.2026 um 06:52 Uhr aktualisiert