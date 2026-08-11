Zweimal Gold und einmal Silber für Kärntens Wassersportler

Katharina Hafner hat bei der U21-EM im deutschen Bremerhaven Gold im Wasserspringen und Silber in der Kombination gewonnen. Max Steinbrenner holte Gold im Cross-Event bei der Kanu-Junioren-EM im französischen Epinal. Sportreferent Landeshauptmann Daniel Fellner und Landessportdirektor Arno Arthofer gratulieren herzlich.

„Es macht mich unglaublich stolz“

„Es macht mich unglaublich stolz, dass vor allem auch unsere jungen Sportlerinnen und Sportler für einen wahren Medaillenregen bei internationalen Bewerben sorgen. Mein Dank geht an die Vereine und Verbände, an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, speziell auch an die Familien der Aktiven. Ihr alle leistet großartige und hochprofessionelle Arbeit für den heimischen Sport“, betont Fellner. Gemeinsam mit Arthofer hebt er hervor, dass auch das Land nach Kräften versucht, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen – insbesondere über das Olympiazentrum Kärnten. „Wir sind tatsächlich die vielzitierte Kärntner Sportfamilie“, so Arthofer.