Nach Todes-Drama in Völkermarkt: Polizei sucht weiterhin Fahrerflüchtigen

Nach dem tragischen Verkehrsunfall vom 9. August 2026, bei dem ein 20-jähriger Lenker sein Leben verlor, läuft die Suche nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten auf Hochtouren.

Nachdem ein 20-jähriger Mann bei einem schweren Verkehrsunfall verunglückte und der zweite beteiligte Lenker vom Unfallort flüchtete, arbeiten die Ermittler ununterbrochen an der Aufklärung. Die Polizei bittet weiterhin dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei findet Kleinteile

Bei einer nochmaligen Untersuchung der Unfallstelle konnte die Tatortgruppe des Landeskriminalamt Kärnten mit Metalldetektoren und weiteren Untersuchungsgeräten Kleinteile auffinden und sicherstellen. Diese Teile könnten im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stehen und werden derzeit kriminaltechnisch untersucht, wird mitgeteilt.

Ermittlungen und Auswertungen laufen

Derzeit gehen eine Vielzahl an Hinweisen aus der Bevölkerung bei der Polizei ein. Jeder einzelne Hinweis wird genauestens geprüft. Dabei werden derzeit mehrere Auswertungen von Aufnahmen aus Videoüberwachungen durchgeführt und in Frage kommende Fahrzeuge überprüft, teilt die Polizei weiter mit. Speziell die Frage nach dem Verbleibt des mit Sicherheit schwer beschädigten Fahrzeug ist derzeit zentral.