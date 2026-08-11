LKW rammt Auto auf der A2 und fuhr dann einfach weiter: Frau verletzt

Auf der A2 Südautobahn kam es am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Heute früh kam es zu einem schweren Unfall auf der A2 bei Arnoldstein.

Heute früh kam es zu einem schweren Unfall auf der A2 bei Arnoldstein.

Schon wieder Fahrerflucht: Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Völkermarkt mit Fahrerflucht, wurde heute bereits ein weiterer Fall bekannt. Ein bislang unbekannter LKW rammte das Auto einer Deutschen und fuhr einfach weiter Richtung Italien. Die Frau landete im Krankenhaus.

LKW-Lenker setzte seine Fahrt einfach fort

Am Dienstag, dem 11. August 2026, war eine 40-jährige deutsche Autofahrerin gegen 4.50 Uhr auf der Südautobahn A2 in Richtung Italien unterwegs. Im Gemeindegebiet von Arnoldstein (Bezirk Villach-Land), auf Höhe der Ortschaft Greuth, nahm die Fahrt ein jähes Ende. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der Wagen der Frau mit einem bisher nicht identifizierten LKW. Der LKW-Fahrer hielt nach dem Zusammenstoß nicht an, sondern setzte seine Reise ungebremst in Richtung Italien fort.

Lenkerin musste ins Krankenhaus gebracht werden

Das Auto kam schwer beschädigt auf der Überholspur zum Stillstand. Die Lenkerin wurde mit Verletzungen ins LKH Villach eingeliefert, teilt die Kärntner Polizei mit. Ihre 40-jährige deutsche Beifahrerin blieb unverletzt.